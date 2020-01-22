Diyarbakır çevre ve şehircilik bakanı kurum, diyarbakır'da - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (3)

BAKAN KURUM, SUR'DA YAPIMI SÜREN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile birlikte, terör örgütü PKK'nın Sur ilçesinde hendek olaylarının ardından inşa edilen konutları inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında 7 bin 200 konuta zarar verdiğini söyledi. Mağdur olanların yüzde 85'i ile anlaşma sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Hain terör örgütü PKK'nın Sur ilçemizde verdiği zararları tüm Türkiye'miz biliyor. 160 hektarlık alanda 7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlerine terör örgütü zarar verdi. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, Sur'u yeniden ihya ve inşa etmek için terör örgütüne net bir şekilde cevap vermek, evlat nöbeti tutan anneleri için Diyarbakır'ın birliği, beraberliği için hızlı bir şekilde burada inşa çalışmalarına başlandı. 7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85'i ile anlaşma sağladık. Bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da TOKİ tarafından yapılan konutlardan verdik. Kalan hak sahipleriyle görüşmelerimizi tamamlayarak, Sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Bölgedeki tüm tescilli kültür varlıkları, medreseler, camilerimiz, kiliselerimiz korunak, terör örgütünün verdiği o zararlar inşa edilerek yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açılıyor. Sur'da 504'ü konut, 147'isi iş yeri, 9 butik otelin inşa çalışmaları sürüyor. Bu inşa çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak, 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur, tarihi güzellikleriyle bize emanet edilen terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıkların yeniden inşa edilmiş haliyle, evlat nöbeti tutan aileler, şehit aileleri için Sur'u en iyi şekilde ihya edeceğiz."