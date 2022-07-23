Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması

23.07.2022 15:20
Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Cezaevinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'da rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Cezaevinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'da rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.

Genel müdürlüktün yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cezaevinde tek kişilik hücrede şüpheli ölüm" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İncelemeler neticesinde Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'daki rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, ilk müdahalesinin ardından Ekici'nin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ekici'nin kurtarılamadığı, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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