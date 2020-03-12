DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu - Son Dakika

DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu

6 saat önce

'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı bulduDİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köği 'Çiko'yla yapılan aramada, bir yolcunun kokuyu önlemek için salçayla gizlediği 780 gram esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu, System.String[]

'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köği 'Çiko'yla yapılan aramada, bir yolcunun kokuyu önlemek için salçayla gizlediği 780 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Kayapınar ilçesindeki Şanlıurfa karayolunda bulanan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Ekipler durdurdukları bir yolcu otobüsünde yarama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği 'Çiko' yolculardan N.F.'ye tepki verdi. 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince N.F.'de yapılan aramada beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu önlemek için özel olarak salçayla sıvanmış ve üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır 780 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.F.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Narkotik, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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