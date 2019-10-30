Son Dakika Haberleri: Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )
Son Dakika Güncel Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )

Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )

1 saat önce

DİYARBAKIR Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı ((ARŞİV GÖRÜNTÜLER))

DİYARBAKIR Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı ((ARŞİV GÖRÜNTÜLER))

Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tasarılarına çok sert tepki: Bunu tanımıyoruz Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 13:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]