Diyarbakır cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı )
1 saat önce
DİYARBAKIR Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı ((ARŞİV GÖRÜNTÜLER))
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı ((ARŞİV GÖRÜNTÜLER))
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