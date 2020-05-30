DİYARBAKIR ÇOCUKLAR SUYA GİRMESİN DİYE 24 SAAT NÖBET TUTUYORLAR - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı çocukların yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta Anzele suyu olmak üzere park ve bahçelerde suya girmesini önlemek amacıyla park polisleri görevlendirildi. Polisler, çocukların suya girmesi muhtemel bölgelerde 24 saat nöbet tutuyor.

Diyarbakır'da, yaz aylarında yüzlerce çocuğun bir arada yüzdüğü Anzele suyu da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği ve 'Cüzzamlı hastaların suya girerek iyileştiği balıklı göl' olarak yazdığı Anzele suyu, Diyarbakır'ın tarihi varlıkları arasında yer alıyor. Çocukların salgın riskine karşı suya girip hastalanmasını önlemek amacıyla hem belediye görevlileri hem de oluşturulan mobil park polisleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

'MÜSAADE ETMİYORUZ'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 1'inci Bölge Sur Alan Koruma Sorumlusu Ziraat Mühendisi Mihrac Öztürk, çocukların olası bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalmamaları için havuzlarda yüzmenin yasaklandığını ifade ederek, "Geçen yıl bu tarihlerde burası cıvıl cıvıldı. Çocuklar gelip burada yüzüyorlardı. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar var. Çocuklar da burada serinliyorlardı. Bu yıl ise bu koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara müsaade etmiyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce bitecek. Biz de bütün vatandaşlarımız da rahat bir nefes alır" dedi.