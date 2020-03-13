DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler - Son Dakika

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

6 saat önce

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler.

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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