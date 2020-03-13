DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler - Son Dakika

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DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
6 saat önce
DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
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