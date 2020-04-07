DİYARBAKIR ÇÖKEN EVDE 2 KIZINI KAYBEDEN BABA KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR ÇÖKEN EVDE 2 KIZINI KAYBEDEN BABA KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM - Son Dakika

DİYARBAKIR ÇÖKEN EVDE 2 KIZINI KAYBEDEN BABA KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oturdukları kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan kızları Güneş (14) ve Dindar'ı (13) kaybeden Demiroğlu ailesi, kalacak yerleri olmadığı için çadırda yaşıyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oturdukları kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan kızları Güneş (14) ve Dindar'ı (13) kaybeden Demiroğlu ailesi, kalacak yerleri olmadığı için çadırda yaşıyor. Acılı baba Hamdullah Demiroğlu, kaybettiği kızlarından 8'inci sınıf öğrencisi Dindar'a verdiği sözün kendisini yaraladığını belirterek, "Kızıma söz vermiştim, 'Seni okutup polis yapacağım' demiştim, olmadı" dedi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Yaprakbaşı Mahallesi'nde, cumartesi günü 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan 9 kardeşten Güneş ve Dindar hayatını kaybetti. Maddi durumu kötü olan Demiroğlu ailesi için yakınları, yıkıntıların arasından bulabildikleri kilim, perde ve işe yarar eşyaları çıkarmaya çalıştı.

Evinin çökme anını anlatan baba Hamdullah Demiroğlu, "Olay anında uyumamıştım daha. Saat 22.00 sıralarıydı. Yıkıntı sırasında çocuklarımı kontrol ettim. O sırada kızlarım Güneş ve Dindar'ın enkazda kaldığını gördüm" dedi.

'KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM?

Göçükte kaybettiği kızlarından Dindar'a okutup polis yapacağı sözünü verdiğini ifade eden acılı baba Demrioğlu, "Büyük kızım Güneş, 14 yaşındaydı 8'inci sınıfı bitirmişti, onun küçüğü Dindar da 13 yaşındaydı, bu sene 8'inci sınıfa gidiyordu. Ben Dindar'a söz vermiştim, demiştim ki; 'Seni okutup polis yapacağım, sözümün arkasındayım.' Olmadı. Demek ki nasip değilmiş. Allah'tan gelen her şey başım gözüm üstüne. Bizim Allah'a, peygambere ve kadere inancımız varsa, böyle şeylere de inancımız var. Kaderde ne yazılmışsa baş göz üstüne diyeceğiz? diye konuştu.

YARDIM TALEBİ REDDEDİLMİŞ

Mevsimlik işçi olarak çalışan Demiroğlu, kalacak yerleri olmadığı için köylülerin AFAD'tan talep ettikleri çadırda yaşayacaklarını söyledi. Daha önce evini onarmak için ilgili kurumlara yardım talebinde bulunduğunu ve talebinin reddedildiğini belirten Demiroğlu şöyle konuştu:

"Ben daha önce Çınar'a gidip 3 defa fakir fonuna dilekçe verdim, evime bakılmadan reddedildi. Kimse gelip evimi kontrol etmedi. Benim de bu evi yapacak kadar gücüm yoktu. 9 çocuğum vardı. Sürekli çalışıyordum, sadece çocuklarımın okumasına ve onların doyurmasına yetiyordum. Ben 40 yaşındayım, hayatımı çocuklarıma adamıştım. Hep çalıştım, eşimle çalıştık. Bu çocukları topraktan çıkardık, çamurdan çıkardık. Benim şu anda oturacak evim yok. Allah razı olsun arkadaşlarımız AFAD'dan çadır istemişler, ben buraya çadır açacağım ve şimdi çadırda kalacağım. Çınar'da çalmadığım kapı yok, her kesin kapısını çaldım. Hiçbir dönüş olmadı bana. Şimdi diyorum keşke elimde olsaydı, borca girip çocuklarıma ev yapabileydim de bunu yaşamasaydım. Demek ki kaderimde bu varmış."

DİYARBAKIR ÇÖKEN EVDE 2 KIZINI KAYBEDEN BABA KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM

kızım dizisi, Çınar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:44 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü 3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek         
14:29
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki         
13:57
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı         
13:55
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti         
13:54
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?         
13:52
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü         
13:49
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor         
13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak         
13:45
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi         
13:39
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi         
13:36
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü         
13:30
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız         
13:19
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu         
13:14
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun         
13:09
Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti         
13:08
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı         
13:06
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı         
13:01
Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu         
12:54
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
12:49
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu 3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu         
12:41
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı         
12:32
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı         
12:26
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı         
12:20
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 15:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR ÇÖKEN EVDE 2 KIZINI KAYBEDEN BABA KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM, POLİS YAPACAKTIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]