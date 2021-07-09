DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz toprak gibi mütevazi olacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (5)

"Ben bu topluluğu şu anda yan yana olduğumuz, karşımızdaki bu topluluğu ben mütevazi bir topluluk olarak görüyorum. Tevazu ehli olarak görüyorum"

"Mevlana'nın diliyle biz toprak gibi mütevazi olacağız"

Erdoğan: "Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır"

Erdoğan: "Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır."