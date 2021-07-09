DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (4)

"Bölücü örgütün bu topraklara yaşattığı yıkımdan, işlediği cinayetlerden, akıttığı kan ve gözyaşından habersizler. Kol kola girdikleri örgütün güdümündeki partinin bölge insanının umutlarına hayallerine verdiği zararlardan habersizler. Evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler"

"Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi AK Parti olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"