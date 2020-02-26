Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek - Son Dakika

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Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek
6 saat önce
DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı-EK ( AİLELERİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMASI)
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı-EK ( AİLELERİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMASI)
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