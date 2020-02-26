Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek - Son Dakika

Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek

6 saat önce

DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı-EK ( AİLELERİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMASI)

DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı-EK ( AİLELERİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMASI)

Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı
Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım 'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok! 14 yaşındaki çocuk kullanırken görüntülendi Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:48:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı-ek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]