Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı - Son Dakika

Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı

39 dakika önce

DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı.

DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı

Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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