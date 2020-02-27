Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı - Son Dakika

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Diyarbakır cumhurbaşkanı erdoğan hdp önündeki aileleri telefonla aradı
39 dakika önce
DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki aileleri telefonla aradı
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