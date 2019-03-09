Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bekliyor

Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bekliyor

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentin birçok noktasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da gerçekleştireceği miting öncesi kentte hazırlıklar tamamlandı. Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları süslenirken, kentin çeşitli noktalarına da "Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a hoş geldiniz" pankartları asıldı.

Saat 16.00'da Diyarbakır'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'na katılacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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