"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı

12.09.2022 16:32
"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadeleri hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Öte yandan Twitter kullanıcıları CHP'li Bilek'in sözlerine çok sert tepki gösteriyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sarf ettiği "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile gerilim yaratırken, bu kez de CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

CHP'Lİ BİLEK'TEN TARTIŞMA YARATAN "DİYARBAKIR ÇIKIŞI"

Bilek, katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda " Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Bilek'in yaptığı açıklama büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan sözlerin İYİ Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek'in Diyarbakır ile ilgili sözlerine özellikle Twitter üzerinden onlarca kullanıcı yazdıkları oldukça sert yorumlarla tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK İFADELERİ İNCELEDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, NEVAF BİLEK, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır' diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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