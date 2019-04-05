Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp'den Diyarbakır Büyükşehir...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp'den Diyarbakır Büyükşehir...

2 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda"...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp'den Diyarbakır Büyükşehir..., System.String[]
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:04 Kaynak: AA

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