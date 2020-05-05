Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı tutuklu ve hükümlülere cezaevinde kötü muamele edildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Diyarbakır T Tipi Cezaevi'nde bazı tutuklu ve hükümlülerin şiddete maruz kaldığına yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi.

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 4 Nisan 2020'de güvenlik ve asayiş nedeniyle Diyarbakır 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 429 hükümlü ve tutuklu nakledildiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hükümlü ve tutukluların kuruma kabulleri mevzuat çerçevesinde üst aramaları yapılarak, görevli doktorlar tarafından sağlık muayenelerinden geçirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hükümlü ve tutukluların üst aramaları ve kurumdaki koğuşlarına konulmaları sırasında ve sonrasında kendilerine yönelik herhangi bir şiddet veya kötü muamelede bulunulması söz konusu değildir. İşkence iddiaları asılsızdır. Konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları, kamuoyunu yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik, art niyetli, gerçek dışı paylaşımlardır."