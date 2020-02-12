Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması

11 dakika önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi dosyası ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin ifadesinin alındığını belirterek, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor, tamamlanmak üzere" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması, System.String[]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi dosyası ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin ifadesinin alındığını belirterek, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor, tamamlanmak üzere" dedi.


Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Yükümlerine yönelik verilen kursları yerinde incelemek için Yenişehir Halk Eğitim Merkezine ziyarette bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır Barosu Başkanı iken 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybeden Tahir Elçi dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başsavcı Yavuz, soruşturmanın bitme aşamasında olduğunu kaydederek 3 şüphelinin ifadesinin de alındığını kaydetti. Başsavcı Yavuz, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik, son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık, bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şuanda alınan 3 şüphelinin ifadesi var, hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek şuanda soruşturma gizli" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Ahmet Yavuz, Tahir Elçi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]