Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret... - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret...

6 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret etti.

Başsavcısı Yavuz, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan seramik ve erkek kuaförlüğü kursunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, yükümlülere meslek edinmelerini sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını söyledi.

Mağdur ve eski hükümlülere yönelik iş, eğitim, ayni, nakdi yardımlar olmak üzere geçen sene 715 kişinin talebi karşılandıklarını belirten Yavuz, geçen sene 7 hükümlüye kendi işini kurma projesini hazırladığını kaydetti.

Yükümlülerin toplumsal adaptasyonlarının iyileştirmesi için çalışmalar da yürütüldüğünü aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Geçen sene 16 bin 615 bireysel görüşme, madde bağımlılığı, öfke kontrolü ve genel suçlu davranış programı olmak üzere 2019 yılı içerisinde yürütülen 170 grup çalışması 10 oturum olmak üzere bin 700 oturum ile 2 bin 681 kişiye, geçen sene 498 seminer çalışması ile 24 bin 900 kişiye eğitim ve iyileştirme kapsamında hizmet verilmiştir. Müdürlüğümüzce oluşturulan Adalet Ormanı projesi kapsamında 65 bin metrekarelik bir alanda yükümlüler tarafından 6 bin 500 fidan toprakla buluşturulmuştur. Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak ücretsiz kamu hizmeti çalışması kapsamında 12 kamu kurumu ile işbirliği halinde 12 bin 571 yükümlü çalıştırılmıştır."

Ziyarete, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı da katıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursları ziyaret...

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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