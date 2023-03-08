Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı - Son Dakika
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Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı

08.03.2023 11:43

- Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı.

- Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun inşasına 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002 tarihinde tamamlanarak 22 Aralık 2003 tarihinde hizmete açıldı.

Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personel ise içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan, depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı - Son Dakika
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