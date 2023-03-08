Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman , Elazığ ve Van 'a gönderildi. Yaklaşık 250 personel ise içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı - Son Dakika

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