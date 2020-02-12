Diyarbakır'da 1,5 yıllık evli çift, evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1,5 yıllık evli çift, evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da 1,5 yıllık evli çift, evlerinde ölü bulundu

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 1,5 yıl önce evlenen Memduh Tüfek ile Yasemin Tüfek (25), evlerinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

Diyarbakır'da 1,5 yıllık evli çift, evlerinde ölü bulundu, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 1,5 yıl önce evlenen Memduh Tüfek ile Yasemin Tüfek (25), evlerinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Jandarma Memduh Tüfek'in eşini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

İlçeye bağlı Kılıçkaya Mahallesi'nde yaşayan Memduh-Yasemin Tüfek'in evinden, 10 Şubat Pazartesi günü silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Aynı dakikalarda kilitli kapıyı kırarak içeri giren komşular, 1,5 yıllık evli çifti kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.  Sağlık görevlileri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Tüfek çifti, yapılan otopsinin ardından Kılıçkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Jandarma, Memduh Tüfek'in eşi Yasemin Tüfek'i öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor


Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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