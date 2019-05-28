Diyarbakır'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı
1 saat önce
Diyarbakır'da dün meydana gelen ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
'da dün meydana gelen ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün öğlen saatlerinde Diyarbakır- Mardin
karayolu 13. kilometresinde yaşandı. 47 AH 872 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır'a seyir halindeyken yolcu almak için durağa yanaşmak üzere olan 21 M 0356 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
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