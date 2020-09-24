Diyarbakır'da 1'i polis 6 kişinin şehit olduğu saldırıda karar açıklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 1'i polis 6 kişinin şehit olduğu saldırıda karar açıklandı

2 sanığa birer kez müebbet ve 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 4 buçuk yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 1'i polis 6 kişinin şehit olduğu davada sanıklara birer kez müebbet ve 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları ve müdafi avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından kararını açıklamak üzere duruşmaya 5 dakika ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 2 sanığa birer kez müebbet ve 515 yıl 5'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca 2 tutuksuz sanığın ise beraatine karar verdi.

13 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 1'i polis memuru 6 kişi şehit olmuş, 48 kişi de yaralanmıştı.