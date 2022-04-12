Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu

12.04.2022 20:55
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahabad Bulvarı'nda 5 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 1 zanlının da yakalandığı kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında zanlılar M.K. ve B.K, olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte polise teslim oldu.

Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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Son Dakika | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kıraathane saldırısının aranan 2 şüphelisi teslim oldu Son Dakika | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kıraathane saldırısının aranan 2 şüphelisi teslim oldu

Diyarbakır, Mahabad, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu - Son Dakika
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