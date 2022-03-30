Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

30.03.2022 21:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Diyarbakır'da 1kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı Diyarbakır'da 3.

- Diyarbakır'da 1kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 1 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ile 1 çalışanı ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde 24 Mart'ta bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlamaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde iş yeri sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. "Taksirle adam öldürmek" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.T. ve çalışan B.K., emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilirken, olayla ilgili olarak savcılık soruşturması ise sürüyor.

Olay, 24 Mart'ta meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5'i ağır 11 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Mahmut Taşkın (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlama sebebiyle çevredeki 5 iş yerinin yanı sıra park halindeki 16 araçta zarar görmüştü.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

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Son dakika! Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı Son dakika! Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı Son dakika haberleri: İzmir'de nevruz etkinliğinde gözaltına alınan 49 kişi, adli kontrolle serbest Son dakika haberleri: İzmir'de nevruz etkinliğinde gözaltına alınan 49 kişi, adli kontrolle serbest

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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