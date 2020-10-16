Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı

16.10.2020 23:13
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Bursa'da yakalandı.

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Bursa'da yakalandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 10 Ekimde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralanmış, olayın zanlısı Ö.E.'nin (40) yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.'nin, olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa'nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı

Diyarbakır, Kayapınar, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı Başhekimden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama: 'Mide adenokarsinom' dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım
17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi         
23:09
Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı         
19:03
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 23:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei