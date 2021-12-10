Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Bismil'de öğrenciler arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışması sonucu silahlı kavgaya dönüşen olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı. Kentteki hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince önlem alınan Korukçu ve Kayabaşı köylerine giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor. Korukçu ve Kayabaşı köylerinde dün, okul çıkışı servisle evlerine giden öğrenciler arasında tartışma çıkmış, olay kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanmış, Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Kadri Türk (39) kurtarılamamıştı. Kavgaya karışan aileler arasında daha önce husumet bulunduğu iddia edilmişti.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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