DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

01.05.2022 16:16

DİYARBAKIR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingle kutlandı.

DİYARBAKIR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingle kutlandı.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen miting ile İstasyon Meydanı'nda kutlandı. CHP ve HDP ile bazı siyasi parti flama ve bayraklarının da bulunduğu miting yaklaşık 4 saat sürdü.

Yerel sanatçıların konser verdiği mitinge katılanlar halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Mitingde konuşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kamuran Taş, şunları söyledi:

"Açlık ve yoksulluk sınırının altında alınan ücretlerin, taşeron köleliğin, güvencesizliğin olduğu bir memleket değil, çalışırken ölmediğimiz, insanca yaşayabildiğimiz bir memleket istiyoruz. Emeğin, ucuz iş gücü olarak kullanılmadığı, bir değer olarak görüldüğü bir memleket istiyoruz. Bizler siyasi gerekçeli her türlü cezalandırmanın son bulduğu, devletin hukuka uyduğu bir memleket istiyoruz. Demokrasinin olduğu örgütlenme grev hakkının güvence altında olduğu bir memleket istiyoruz. Tüm kamusal hizmetlerin hak olarak görüldüğü bir memleket istiyoruz. Biz böyle bir memleket isteriz ki özgür olsun, düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz edebilmek özgür olsun. Biz öyle bir memleket isteriz ki, kimse cinsiyetinden, kimse kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olarak görülmesin. Biz memleket isteriz, eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik hakim olsun. Böyle bir memleket olsun diyenler bunun mücadelesini veren işçi arkadaşlarımız, bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız. Bizler kentlerde yaşamı var edenleriz. Bizler demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.?

DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI
DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

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Diyarbakır, 1 Mayıs, Miting, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika


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