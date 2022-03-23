Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" düzenlenecek

23.03.2022 10:01
Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" düzenlenecek

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" 24-27 Mart'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" 24- 27 Mart'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" yapılacak.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuara Portekiz, Belçika, Rusya, İspanya, Fransa, Azerbaycan, Özbekistan, Irak, İran ve Kamboçya'dan turizmciler katılacak.

Fuarda, kaburga dolması, ciğer kebabının da aralarında bulunduğu 37 coğrafi işaret tescili almış kentin yöresel lezzetleri tanıtılacak.

Mezopotamya bölgesinin benzersiz coğrafyasını yansıtan Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın turistik değerlerinin yanı sıra bölgenin sahip olduğu kültürel, tarihi, inanç ve gastronomi varlıklarını ön plana çıkaran fuar, bölgenin eşsiz turizm potansiyelini gözler önüne serecek.

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Mezopotamya, Gastronomi, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı' düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika
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