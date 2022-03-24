Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı

24.03.2022 18:14
Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Turizmde çok büyük bir potansiyelimiz var ama bunu gün yüzüne çıkarabilmek, kullanabilmek için elbette bölge turizm fuarına ihtiyacımız var." dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Turizmde çok büyük bir potansiyelimiz var ama bunu gün yüzüne çıkarabilmek, kullanabilmek için elbette bölge turizm fuarına ihtiyacımız var." dedi.

Diyarbakır Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık Hizmetleri AŞ ortaklığıyla Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılışta konuşan Karaloğlu, Mezopotamya'nın insanlık ve inanç tarihinin başladığı, geliştiği bir coğrafya olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Mezopotamya'da yer alan önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Karaloğlu, "Mezopotamya gastronomisini anlamadan insanlığın gastronomisini ve tarihini yazamazsınız." ifadesini kullandı.

Fuarların yapılmasıyla turizmin gelişmesi arasında büyük bir ilişki olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Turizm ve ekonomiyi tabana yaymak, bölgenin genç nüfusuna iş bulmak maksatlı bir gayretimiz ve çabamız var. Turizmde çok büyük bir potansiyelimiz var ama bunu gün yüzüne çıkarabilmek, kullanabilmek için elbette bölge turizm fuarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Diyarbakır- Erbil arasında direkt uçuşlar ilişkilerimizi güçlendirecektir"

Karaloğlu, turizmin bölgede gelişmesi için diğer illere iş birliği çağrısında bulundu.

Fuarın onur konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Diyarbakır arasında güçlü ilişkiler olduğuna işaret eden Karaloğlu, Türkiye'den çok sayıda kişinin hem ticaret yapmak hem de üniversite okumak için KKTC'ye gittiğini söyledi.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır-Erbil arasında kültürel, turizm, sanatsal ve ticari olarak ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun için direkt uçuşlar çok kritik öneme sahip. İnşallah planlamaya çalışıyoruz. Mutlaka Diyarbakır-Erbil arasında uygun bir saatte direkt uçuşlar ilişkilerimizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"Mezopotamya'nın altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de kültür ve turizm turlarında son dönemde ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizm turlarını ilk Jolly Tur başlattı. Ondan sonra da çok ciddi gelişmeler oldu. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Gastronominin seyahatteki önemi her geçen gün biraz daha artıyor"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da bölgesel fuarların ilkini Mezopotamya bölgesi için Diyarbakır'da organize ettiklerini söyledi.

Bir fuarın oturmasının 10-15 yıllık bir süre aldığını belirten Bağlıkaya, fuarın başlangıcının çok iyi olduğunu, bunu kısa sürede bölgesel fuar haline getireceklerini aktardı.

Bağlıkaya, turizmin artık tek bir amaçla yapılmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yöreye gidiyorsanız sadece kum, deniz ve güneş için gitmiyorsunuz, bir de bunun yanında tarihi yerleri ve doğal güzellikleri geziyorsunuz. Diyarbakır, bir kültür şehri. Bunun yanında en iyi ürünlerinden biri de tabii ki mutfağı. Gastronominin seyahatteki önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Birtakım istatistiklere göre ülkelerin turizm gelirlerinin yüzde 30'u gastronomiden sağlanıyor. Diyarbakır, bu anlamda da çok güçlü bir ürüne sahip. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu tanıtarak daha da pekiştireceğiz. Her bölgenin kendine özgü mutfağını bir biçimde turizm ürününün içine katabilirsek ülke turizmine de çok büyük faydalar sağlamış oluruz."

"Gastronomimiz dünya çapında"

Dünya Master Şefler Birliği Türkiye Başkanı Fikret Özdemir ise birçok turizm sektör temsilcisinin bir arada olduğu fuarda memleketi Kahramanmaraş'ın yemeklerini tanıttığını ve misafirlere ikram ettiğini belirtti.

Özdemir, fuarın bölgede etkin olacağını düşündüğünü ifade ederek, dünyada bunun örneklerinin olduğunu, Fransa, Almanya, Avrupa'da bu tür etkinliklerin sürekli yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin her yerinde şahane yemeklerin olduğuna işaret ederek, "Gastronomimiz dünya çapında. Bu yemeklerin pazarlamasını, tanıtımını çok iyi yapmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Açılışa, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Hoşnav, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı
Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı
Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı
Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı

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Münir Karaloğlu, Mezopotamya, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı - Son Dakika
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