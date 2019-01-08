Diyarbakır'da 1 Milyon 250 Bin Ton Sıcak Asfalt ile Rekor Kırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinin yollarına 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt sererek rekor kırarken, 13 ilçenin kırsal mahalle yollarını 2 bin kilometre sathi kaplama asfalt serdi, 52 bulvar ile caddeyi düzenledi ve yaya ulaşım konforunu artırmak...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinin yollarına 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt sererek rekor kırarken, 13 ilçenin kırsal mahalle yollarını 2 bin kilometre sathi kaplama asfalt serdi, 52 bulvar ile caddeyi düzenledi ve yaya ulaşım konforunu artırmak için 400 bin metre kare kaldırım taşı döşedi.



4 merkez ilçenin tüm cadde, sokak ve bulvarlarını asfaltlama hedefiyle sezonu Nisan ayında açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yollara toplam 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt sererek rekora imza attı. Aralık ayına kadar devam eden asfaltlama çalışmalarında 2017'de cadde, sokak ve bulvarlara 600 bin, 2018'de ise 650 bin ton sıcak asfalt serildi. 2 yıl içinde yama, bakım ve onarım çalışmalarında ise 200 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.



Yollarda sürüş konforu artırıldı



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi' kapsamında protokol yolu olarak bilinen Kamışlo yine Bağlar ilçesinde yer alan Mehmet Uzun, Orhan Doğan ve Çevlik Caddelerini SMA aşınma tabakası ile asfaltlayarak sürüş konforunu artırdı. Yolların SMA aşınma tabakası ile asfaltlanmasıyla birlikte gürültü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu.



Kaldırım çalışmalarıyla yaya ulaşımının konforu sağlandı



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut durumda bozulan ve yolların yapılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde yaptığı çalışmayla 400 bin metrekare kaldırım taşı döşedi. Mevcut var olan ve yolların tamamlanmasıyla sıfırdan yapılan kaldırımlar görme ile bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi. Kaldırım çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi, engellilerin kullanımına uygun olması için yüksek kaldırım seviyesi indirildi.



Daha önce kaldırımlarda sadece siyah bazalt taşı kullanılırken, yeni çalışmalarda kaldırımların daha estetik görünmesi ve farklı renk deseni elde etmek amacıyla yapı malzemesi olarak bazalt, ateş tuğlası, granit, görme engelli takip taşı ve ağaç altı kompozit ızgaralar kullanıldı.



Kırsal mahalle yollarının konforu artırıldı



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle ve mahalle grup yollarına 2 bin kilometre sathi kaplama asfalt serdi. 2017'de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt seren ekipler, 2018'de 50 kilometre yolu asfaltladı. Kış koşulları ve yolun geçtiği alanların engebeli olması nedeniyle mahalle yollarına 400 bin metrekare parke taşı döşendi.



52 bulvar ve cadde yeniden düzenlendi



2017-2018 yılları arasında kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 52 bulvar ile caddeyi yeniden düzenledi. Bulvar ve cadde düzenlenmesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yeşillendirme ile bisiklet yolu çalışmaları yürütüldü. - DİYARBAKIR

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