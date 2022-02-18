Diyarbakır'da "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleyeceği "1. SinemAnadolu Film Günleri" ile 7 filmi sanatseverlerle buluşacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ücretsiz "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenleyecek.

21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek film günlerinde Anadolu'da çekilmiş 7 filmin gösterimi yapılacak.

Yönetmenlerin katılımı ile her gün bir sinema gösterimi ve söyleşinin düzenleneceği film günleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleşecek.