Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleyeceği "1. SinemAnadolu Film Günleri" ile 7 filmi sanatseverlerle buluşacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ücretsiz "1. SinemAnadolu Film Günleri" düzenleyecek.
21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek film günlerinde Anadolu'da çekilmiş 7 filmin gösterimi yapılacak.
Yönetmenlerin katılımı ile her gün bir sinema gösterimi ve söyleşinin düzenleneceği film günleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleşecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da '1. SinemAnadolu Film Günleri' düzenlenecek - Son Dakika