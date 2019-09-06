Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:42 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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