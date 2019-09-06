Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 5 Eylül Perşembe günü Hani ilçesi mülki sınırları içerisinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, "6 Eylül 2019 Cuma günü operasyon esnasında sağlanan temas sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, söz konusu teröristin kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Muhsin Taş/İHA)

Diyarbakır, Eylül, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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