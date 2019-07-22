Diyarbakır'da 1 terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ve 2 milis sağ yakalandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
'ın Lice
ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ve 2 milis sağ yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesinde operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK
'lı terörist ve 2 iş birlikçi sağ ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, dl bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
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