Diyarbakır'da 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 184 kilo toz esrar, 540 kilo kubar esrar, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, olayla alakalı 5 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR