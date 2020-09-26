DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde boşandığı eşi Şerife Ç'yi av tüfeği ile bacağından vurarak 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götüren Özgür Özsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde boşandığı eşi Şerife Ç'yi av tüfeği ile bacağından vurarak 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götüren Özgür Özsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özgür Özsu, oğlu Gökhan Özsu ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özsu, av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Özsu yaptı. Özgür Özsu da kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü. Şerife Ç., gece saatlerinde Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan baba ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Kadınhanı ilçesine götürülen baba ve oğlu jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür Özsu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Gökhan Özsu serbest bırakıldı. Şerife Ç.'nin de tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Tolga YANIK/KONYA, -

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Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 ton 724 kilo esrar ve 587 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 personelin görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu', devam ediyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesine bağlı Birlik Mahallesi kırsalında arama yapıldı. Güvenlik güçleri, aramalarda 1 ton 724 kilogram esrar, 587 bin 704 kök Hint keneviri ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hint Keneviri, Terör, Esrar, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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