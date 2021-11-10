Diyarbakır'da jandarma 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirdi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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