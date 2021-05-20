Diyarbakır'da 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjan ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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