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Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 36 kilogram esrar ile teröristlerin kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 36 kilogram esrar ile teröristlerin kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Kıran-5 operasyonu kapsamında icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen adli aramalarda, temas araması esnasında kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş şekilde ele geçirilen 31 adet çuval ile 3 adet jelikan bidon içerisinde 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Operasyon bölgesinde icra edilen adli aramalarda, Lice ilçesi Yolçatı köyünde ikamet eden N.İ. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 17 adet paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette 15 kilogram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 2 adet havalı tüfek ile Lice ilçesi Yolçatı köyü Sınır mezrasında ikamet eden S.D. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, şahsın evinin bahçesinde 46 kilogram esrar ile 110 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların yapılan aramada evde olmadıkları tespit edilmiş, şahısların yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak içerisinde, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Yakup Ermiş - Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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