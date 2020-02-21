Diyarbakır'da 1 tonun 102 kilo esrar ele geçirilen operasyonlarda 93 kişi tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da yıl başından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 ton 102 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 93 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ticareti, kullanımı ve terör örgütlerinin bunun üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 301 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 ton 102 kilo 390 gram esrar, 10 kilo 800 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu hap, 153 gram sentetik esrar, 33 bin 987 lira ve 50 ABD dolarI ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 415 kişi hakkında adli işlem yapıldı, gözaltına alınan 93 şüpheli tutuklandı, 38 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.