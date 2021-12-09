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Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu - Son Dakika

Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu

09.12.2021 22:47

Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurduDİYARBAKIR Diyarbakır'da son 1 yıl içerisinde 837 kadın cinsel istismar ve şiddette maruz kaldığı için Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosuna başvurdu.

Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da son 1 yıl içerisinde 837 kadın cinsel istismar ve şiddette maruz kaldığı için Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosuna başvurdu. Başvuruların çoğunda fiziksel şiddet ön planda olurken, 200'e yakın dosyada ise cinsel istismar ve şiddet bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Rozerin Arslan İçten, "2021 yılı açısından değerlendirirsek, elimizdeki verilere göre, adli yardıma başvuru yapıp da başvurusu kabul olan 837 kişi bulunmakta ve bir boşanma dosyası ortada varsa yüzde 90 diyebilirim ki şiddet var. Kadınların boşanma için başvuruların en büyük sebebi şiddet. Şiddeti de özellikle sadece fiziksel şiddet olarak değerlendirmemek gerekir. Fiziksel şiddet, psikolojik, ekonomik şiddet. Bunların hepsinin birleşimi sonucu bu veriler ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Başvuran kadınları çoğuna hukuki ve psikolojik destek veriyoruz"

Adli yardım başvurusunda kadın hakları merkezine başvuran kadınların çoğunun fiziksel şiddette maruz kaldığı için avukat talebinde bulunduklarını belirten Avutan İçten, "2021 yılı içerisinde başvuran 837 dosyada avukat olarak 200'e yakın dosyayı, kadın hakları merkezi olarak takip ediyoruz. Diğer dosyalarda da şiddet var. Ancak toplum baskısının her ne kadar olsa da 'eşim zarar görmesin' düşüncesiyle, her şiddet soruşturma konusu olmuyor. Genelde şiddetlerimizin hepsinde zaten psikolojik şiddet var. Bunun dışında 50 kişinin dosyasında cinsel saldırı bulunmakta. Fiziksel şiddet ise yaklaşık dosyalarımızın tümünde bulunmakta ve cinsel saldırı, şiddet, bize başvuru yapılmış tüm dosyalarda bulunmaktadır. Bize öncelikle yazılı olarak başvuru geldiğinde aileyle görüşüyoruz ya da kişinin kendisiyle görüşüyoruz. Artık kime ulaşabiliyorsak, ne kadar destek sunabiliyorsak, hepsiyle görüşmeye çalışıyoruz. Görüştükten sonra artık dosyamıza soruşturmaysa soruşturma, dosya kovuşturmaysa kovuşturma, dosyamıza vekaletimizi sunuyoruz. Vekalet sunmadan önce tabii ki katılma talebinde de bulunuyoruz. Kadın hakları merkezi olarak dosyayı takip ettiğimizi özellikle söylüyoruz. Bu katılma taleplerimiz bazen kabul oluyor, bazen ret oluyor. Kabul ve ret oranına göre vekaletimizi dosyamıza sunuyoruz. Bu aşamadan sonra artık ne yapılması gerekiyorsa hukuki ve psikolojik olarak her konuda destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosu verilerine göre, 2019 yılında kendilerine başvuran bin 716, 2020 yılında bin 537 ve 2021 yılında ise bin 635 kadının adli yardım için başvuruda bulunduğu, bu kadınlardan 3 bin 737'sine destek verildiği öğrenildi.

Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu
Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu
Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu
Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu

Diyarbakır Barosu, Kadın Hakları, Diyarbakır, Baro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 yılda 837 kadın şiddet ve boşanmak için Baro'ya başvurdu - Son Dakika
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