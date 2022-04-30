Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

30.04.2022 09:52
Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Hırsızlık" suçundan 1 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan V.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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