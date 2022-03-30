DİYARBAKIR'DA 1 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 1 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI

30.03.2022 17:55

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tellikaya Mahallesi'nde geçen yıl, Kurt ve Uçar aileleri çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı. Aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, dualar eşliğine barıştı. Barış buluşmasına kanaat önderlerinin yanı sıra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, barış için emek harcayanlara teşekkür ederek "Bu güzel buluşmayı gerçekleştiren kıymetli ailelerimizi ve bu işin barışla neticelenmesinde katkısı olan kanaat önderlerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Barışmak yüce dinimizin emri ve toplumsal anlamda da güzel bir geleneğimizdir. İnşallah bu görüntü tüm milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Kardeşlik hukukumuz var. Bunu tesis etmek ve korumak bu toplumunun fertleri olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

DİYARBAKIR'DA 1 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI
DİYARBAKIR'DA 1 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI
DİYARBAKIR'DA 1 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI

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Hüseyin Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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