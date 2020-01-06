Diyarbakır'da 10 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 10 ayrı suçtan aranan ve jandarma kontrolünde yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi Mapa yolunda önceki gün uygulama yapıldı.

Yol üzerinde park halindeki araçta alkol alan bir kişi, jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçtaki B.Y'nin kimlik sorgulamasında hakkında, "kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "silahlı tehdit", "tehdit", "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" gibi 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.