Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama

19.08.2022 12:36
Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama

DİYARBAKIR'da, 10 çuval içinde ele geçirilen 115 kilo 950 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 10 çuval içinde ele geçirilen 115 kilo 950 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sur ilçesi kırsalından batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, eve 100 metre mesafede bulunan stabilize yolun alt kısmındaki çukur alanda, 10 çuval içinde ve 202 paket halinde 115 kilo 950 gram esrar ele geçirildi; V.T., Y.Ş. ve B.A. gözaltına alındı. ?Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement