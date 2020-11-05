Diyarbakır'da 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi

Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti

ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt