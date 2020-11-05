Diyarbakır'da 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Arama sonucu 10 kilo 550 gram esrar bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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