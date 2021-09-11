Diyarbakır'da 10 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Millet Bahçesi, Cam Seyir Terası, Bilgi Evi, Kapalı Semt Pazarı ve Tarımsal Amaçlı Havuz gibi projelerin yer aldığı toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesine değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak 10 ayrı hizmetin temelini attıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın insanlık tarihi açısından önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Karaloğlu, her medeniyetin bu topraklarda yaşadığı dönemde kente değer kattığını ifade etti.

Kendilerinin bu emaneti devraldığını anlatan Karaloğlu, bir taraftan şehri imar ettiklerini diğer taraftan ise çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve muhtaçlara dokunacak sosyal proje yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yapıldığı şehrin Diyarbakır olduğunu ifade eden Karaloğlu, çocuklara yönelik bilgi evi, üniversite öğrencilerine yönelik ise akademi lise oluşturduklarını, engellilere yönelik de mola evleri oluşturacaklarını söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Biz gece gündüz yoldur, caddedir, sokaktır, parktır, altyapı ve üstyapı diye koşturuyoruz. 20 yıldır, 30 yıldır bu milletin geleceğini çalanlar bizim yaptıklarımıza kötü diyemiyorlar. Ama şunu diyorlar 'kardeşim bu şehirde işsizlik var işsizlik, sen fabrika yapsana, istihdam alanı oluştursana. Nedir tutturmuşsunuz yol, cadde ve sokak yapıyorsunuz.' Hiç dünyada altyapısı olmayan bir bölgeye yatırımın gittiğini gördünüz mü? Yol olmayan, lojistik merkezi olmayan, içme suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan, arıtma tesisi olmayan bir şehre yatırımcının gittiğini gördünüz mü? Biz bu altyapı yatırımlarıyla Diyarbakır'ı yatırım yapılan şehir kategorisine sokuyoruz. Bunu görün artık. Bunu görmüyorsanız yapılan işe laf atmayın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteği, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanlarının gayretleri ile Diyarbakır için üretmeye devam edeceklerini dile getiren Karaloğlu, yapılan eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehirdeki istihdamı artırmak için de çok ciddi gayretleri olduğunu anlatan Karaloğlu, "Bakın, şu anda birinci organize sanayi bölgemiz doldu. Beşinci genişleme sahası için çalışıyoruz. Tekstil organize sanayimizde 70 fabrikamız devam ediyor, 15'i üretimine başladı. İkinci genişleme alanı dosyasını hazırlıyoruz. Karacadağ organize sanayi bölgemizin altyapı projeleri tamamlandı. İnşallah 2021 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak. Niye? Yatırımcı gelsin hazır parseller bulsun, iş olsun, AŞ olsun, yatırım ve ihracat olsun diye. Bunları görmeyenlerin, 40 yıldır bu şehrin geleceğini çalanların bu yapılanlara laf söyleme hakkı yok. Ne olur gölge etmeyin başka bir ihsan istemiyoruz. Sadece gölge etmeyin. Biz Diyarbakır halkıyla kurmuş olduğumuz gönül bağıyla Diyarbakır'ın hem yatırımını hem altyapısını Allah'ın izni ile çözeriz." dedi.