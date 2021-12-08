Diyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarat çalışmaları sonucu ruhsatsız tabanca bulundurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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