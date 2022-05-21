Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

21.05.2022 15:21
Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 2 farklı suçtan 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 2 farklı suçtan 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi. Operasyonla yakalanan A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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