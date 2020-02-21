Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde düzenlenen üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde düzenlenen üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. 18 Şubat'ta Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde yapılan üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram esrar, 4 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 1 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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