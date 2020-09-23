Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı." dedi.

Vali Karaloğlu, merkez Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret ederek Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karaloğlu, gazetecilere, Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde farkındalık oluşturmak için denetimi yaptıklarını söyledi.

Pandemi ile mücadelenin devam ettiğini anlatan Karaloğlu, tedbirlerin devam ettiğini zaman zaman yapılan ihlaller konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Diyarbakır'da vaka sayılarında son 10 günde azalma olduğunu aktaran Karaloğlu şöyle devam etti:

"Bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Virüs tedbirsizliğimiz dolayısıyla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. En çok üzerinde durduğumuz konu filyasyon ve izolasyonda kalan vatandaşların dikkat etmeleridir. Diyarbakır'da 760 sağlık çalışanımız ve 185 ekip olarak 17 ilçemizde filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Testleri pozitif çıkmış ve temaslı olan vatandaşlarımızı tespit edip, izolasyonu sağlamaları noktasında sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti var. Diyarbakırlılar olarak sağlık çalışanlarımızın gayretlerine destek vermezsek, emekleri boşa gidecek."

İzolasyon kuralların uymayan 106 kişi yurtlara yerleştirildi

Karaloğlu, kentte izolasyona tabi tutulan vatandaşların bu kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

15 Eylül'de izolasyona uymayanları yurtlara almaya başladıklarını hatırlatan Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı. Bunlardan bir kısmı izolasyonlarını tamamlayarak evlerine döndü. Şu an 70 vatandaşımız şu an yurtta misafir. Buna hiç gerek yok. İzolasyonda kalmaları gerekenler, kendilerini, sevdiklerini, ailelerini ve toplumu korumak için mutlaka kurallara uymaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü vatandaşlar için daha önce kalabalık ortamlara gitmemeleri için gerekli bazı kısıtlamaları getirdiklerini hatırlatan Karaloğlu, böylece en yüksek risk grubunu oluşturan vatandaşları bu virüsten korumayı amaçladıklarını kaydetti.

Karaloğlu, 65 yaş üstü vatandaşların kalabalık alanlardan kaçınmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Ne olursa olsun gün içerisinde kalabalık alanlara girmemelerini tavsiye ediyoruz. Sabah 07.00-10.00 ve öğleden sonra 16.00-20.00 arası da kesinlikle alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçlarına girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Hep beraber tedbirlerimizi sıklaştırırsak, virüs ile mücadelede toplum olarak başarılı olacağız. Tedbirleri gevşetirsek hep beraber kaybedeceğiz. Nerdeyse herkesin ailesinden birileri hastalığa yakalananlar oldu. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızdan daha çok dikkat, bize ve sağlık çalışanlarına daha çok yardım talep ediyoruz."

Karaloğlu'na denetimlerde, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman eşlik etti.

Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi - Son Dakika

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